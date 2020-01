Nähe zu den Menschen entscheidend

Odenwald-Tauber.Das Projekt „Pastoral 2030“ in der Erzdiözese Freiburg ist auf den Weg gebracht – doch wohin soll die Reise gehen? Für das bisherige Dekanat Tauberbischofsheim gibt es zwei Varianten, für Mosbach-Buchen drei. Dekan Gerhard Hauk (Tauberbischofsheim) sagte gegenüber den FN: „Es geht nur vordergründig um die Veränderungen der geografischen Umschreibung der neuen Pfarreien, es braucht auch eine Veränderung des Bildes von einer Pfarrgemeinde, das viele von Kindheit an geprägt hat“. Die größtmögliche Nähe zu den Menschen sei entscheidend. Dekan Johannes Balbach prophezeite im FN-Gespräch „Veränderungen in der Kirchenentwicklung“, jedoch würden die Gemeindeteams sowie das kirchliche Leben in den Dörfern und Städten bestehen bleiben. Balbach abschließend: „Und der Glaube wird weiter vor Ort gelebt.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.01.2020