Närrische Straßenbahn rollt

Die „Närrische Straßenbahn“ ist am Samstag, 22. Februar, für einen sozialen Zweck zwischen Oppau und Rheingönheim unterwegs. Der Sonderzug der Linie 8 startet ab 11.11 Uhr an der Endhaltestelle Rheingönheim. Wegen des Durchfahrtsverbots der Hochstraße Süd wurde die Strecke in diesem Jahr leicht verändert. Von Rheingönheim geht es zum Ebertpark und durch die Innenstadt nach Oppau. Fahrgäste zahlen 1,50 Euro. Der Erlös kommt Kinder- und Sozialeinrichtungen in Ludwigshafen und Altrip zu Gute. Durch die „Närrische Straßenbahn“ kamen in den vergangenen 30 Jahren Spenden von rund 111 000 Euro zusammen. ott

