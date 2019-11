Närrische Zeit beginnt

Igersheim.Wie überall in Deutschland wurde am Montag pünktlich um 11.11 Uhr auch in Igersheim – mit „Kalrobia Helau“ – die närrische Zeit eingeläutet. Und hier kann in diesem Jahr sogar Jubiläum gefeiert werden: 55 Jahre Fastnachtsgesellschaft „Kalrobia“. Zur Feier des Tages verpassten die Narren dem Igersheimer Bürgermeister Frank Menikheim gleich einen neuen Job. Sie ernannten ihn zum Oberschaffner – in Anlehnung an das Jubiläum 150 Jahre Taubertalbahn. Zum Start waren nicht nur die Kleinen von den Kindergärten St.Michael und St. Martin gekommen, sondern auch die Grundschüler der Johann-Adam-Möhler-Schule sowie Bewohner des Hauses am Sonnenberg – und jede Menge weitere närrisch Interessierte.

