Naturschutz beginnt vor der Haustüre

Naturnahe Gärten haben große Bedeutung für die Erhaltung der heimischen Artenvielfalt und für ein funktionierendes Ökosystem.

„Naturnah Gärtnern“ heißt, bei Gestaltung und Pflege des Gartens die Natur als Vorbild zu nehmen und sie als Beraterin und Helferin „mit ins Boot zu holen“, um mit ihr nach ihren Gesetzen zusammenzuarbeiten.

Den „Naturgarten“ gibt es nicht, denn jeder Garten ist von Menschen gestaltete Natur. „Der Garten sei ein Extrakt eines wirklichen Stückes der Natur. Man spüre nicht die vermittelnde Menschenhand“, empfiehlt der österreichische Schriftsteller Peter Altenberg.

Vielfalt des Lebens

Ein Fachthema von Diplom-Ingenieur Andreas Adelsberger von der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim ist die Biodiversität, die „Vielfalt des Lebens“ im Garten. „Weltweit schwinden Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten sowie Rassen- und Sortenvielfalt in dramatischem Ausmaß“, stellt er mit Besorgnis fest. „Wissenschaftliche Studien belegen, dass in Deutschland in der Zeit von 2009 bis 2017 Insektenarten um rund 30 Prozent und die Biomasse der Insekten um etwa 67 Prozent zurückgegangen sind.“

Alarmierende Zahlen legt auch der „European Bird Census Council“ vor: Die Zahl der Vögel innerhalb der EU nahm seit 1980 um 56 Prozent ab. Artensterben, Klimawandel und bedrohte Ökosysteme – immer mehr Menschen beschäftigen diese Themen und die Frage: Was kann ich selbst tun, durch meine Lebensweise, aber auch durch die Gestaltung meines Gartens.

Lebensraum für Mensch und Tier

„Bei Bepflanzung und Ausstattung gilt es neben den Ansprüchen der Menschen an ihren Lebensraum auch die Bedürfnisse der heimischen Tier- und Pflanzenwelt zu berücksichtigen“, beschreibt Andreas Adelsberger seine Vorstellung von einem naturnahen Garten. „Wer sich am vielstimmigen Konzert der Vögel erfreuen möchte, muss ihnen etwas bieten. Mit ein paar Meisenknödel im Winter ist es nicht getan. Vor allem einheimische Bäume, Sträucher und Stauden locken die hungrigen Sänger mit einem reichen Angebot an Samen und Früchten. Wer von ihnen nicht gerade Vegetarier ist, freut sich über das üppige Angebot an Insekten, die dort zu finden sind.“

Über 60 verschiedene Vogelarten ließen sich die „Vogelbeeren“, die Früchte der Eberesche, schmecken. Ähnlich beliebt sei der Holunderstrauch. Seine weißen Blüten stünden bei Insekten und die schwarzen Beeren bei Vögeln hoch im Kurs. Weißdorn, Gemeiner Hartriegel, Faulbaum und Zierapfel rangierten ebenfalls auf der „Hitliste“ weit oben.

„Als einer der ersten blühenden Sträucher bietet die Schlehe im Frühjahr Insekten reichlich Nektar und verwöhnt im Herbst die Vögel mit ihren blauschwarzen Früchten. Das dichte, dornige Gehölz bietet Heckenbrütern Unterschlupf“, erklärt Andreas Adelsberger. Nicht nur bezaubernd schön, sondern auch wehrhaft seien Wildrosen. In ihren dornigen Zweigen könnten Vogeleltern unbesorgt ihren Nachwuchs großziehen. Ihre vitaminreichen Hagebutten seien im Winter eine Delikatesse für Vögel – vorausgesetzt, der Gartenbesitzer unterdrücke seinen Drang „Ordnung zu machen“.

Andreas Adelsberger rät, Sträucher und Stauden erst im Frühjahr zurückzuschneiden und Früchte und Samen an den Pflanzen zu belassen – dann sei auch im Winter der Tisch für Vögel reichlich gedeckt.

Orte voller Leben

Ein zusätzlicher Tipp: „Abgeschnittene Äste und Zweige zusammentragen und an einer abgelegenen Stelle im Garten aufschichten. Über diese ,wilde Ecke’ freut sich nicht nur der putzige Igel. Auch Spinnen, Spitzmäuse, Kröten und Eidechsen finden dort Unterschlupf“, weiß Andreas Adelsberger. Hier darf die Natur nach Herzenslust schalten und walten.

Rund 1000 Käferarten hätten sich auf Totholz als Lebensraum spezialisiert, darunter der imposante, selten gewordene Hirschkäfer. „Wenn im Herbst die Temperaturen sinken, finden Insekten, Amphibien, Igel und Reptilien Schutz in einem zusammengefegten Laubhaufen an einem windgeschützten Platz.“

Trockenmauern seien wertvoller Lebensraum für Pflanzen und Tiere, erklärt Andreas Adelsberger. Aus den Ritzen lugen die leuchtend gelben Blüten des sonnenhungrigen Mauerpfeffers. Reizvollen Kontrast zu den massiven Steinen bildet die zarte Schönheit der blauen Zwergglockenblume. Ein Blickfang sind die rosa Blütenrosetten der Bitterwurz und die orange-roten Blütenköpfchen des genügsamen Habichtskrauts. Die Mauereidechse genießt das Sonnenbad auf den warmen Steinen, und gelegentlich richtet sich das zierliche Rotkehlchen in einer Mauernische ein.

Auch Wildbienen wie die „Gehörnte Mauerbiene“ führen gern ein „Nischendasein“ und lieben sonnenwarme Steinmauern. „Die ‚Blauschwarze Holzbiene’ bevorzugt alte Baumstämme und Totholz als Nistplatz“, erklärt die Imkerin Heidi Höppel. Sie deutet auf einen imposanten Brummer von respekteinflößender Größe, der gerade die violetten Blüten der Phacelia nach Nektar absucht. „Ob Honig- oder Wildbienen – alle sind Expertinnen im Bestäuben und unentbehrlich für unser Ökosystem.“

Ein Paradies tut sich hinter der hohen Haselnusshecke auf. Es ist eine kleine Auszeichnung, einen Blick in den Garten von Heidi und Bernhard Höppel in Wittighausen werfen zu dürfen. „Ein naturnaher Garten ist nicht jedermanns Sache“, wissen beide aus Erfahrung. „Manche setzen „naturnah“ mit „chaotisch“ gleich, ohne zu ahnen, wie viel Arbeit in der ‚geordneten Unordnung’ steckt.“

Blauflammender Staudensalbei wetteifert mit zart duftendender Katzenminze und wildem Rittersporn. Brennend rot leuchtet der Mohn, im reinsten Weiß strahlen die Blütensterne der Margarite. Die Blüten von Färberkamille, Wiesenbocksbart, Schafgarbe, und Königskerze stehen bereits in den Startlöchern. Geduld heißt das Geheimnis der Natur.

Beobachten und abwarten

„Wer beobachten und abwarten kann, wird erleben, wie sich auch seltene Pflanzen, wie das Adonisröschen und wilde Orchideen im Garten ansiedeln“, berichtet Bernhard Höppel. Es summt und brummt und an allen Ecken und Enden. Nicht besonders wählerisch sei die Honigbiene in der Auswahl der Blüten. Wildbienen dagegen seien Spezialisten. „Jede Art hat ihre Vorlieben. Je größer das Blütenangebot, desto größere Insektenvielfalt herrscht im Garten“, erklärt die Imkerin. „Von großer Bedeutung sind die ersten und letzten Blühpflanzen im Jahr. Im Vorfrühling versorgen die Kätzchen der Salweide, Krokusse, Schneeglöckchen und Winterlinge die Bienen mit Nektar, im Herbst Astern und Herbstanemonen.“ Geheimnisvoll ist die Welt der Pflanzen und voller Zusammenhänge. Geschickt hat Heidi Höppel Zier- und Nutzpflanzen, blühende Stauden und Kräuter miteinander kombiniert.

Wildstrauchhecke, Naturwiese, ein kleiner Gartenteich, Totholzstapel und eigener Kompost machen aus ihrem Garten ein kleines, perfekt funktionierendes Biosystem, in dem Kunstdünger und Spritzmittel überflüssig sind.

Rund 17 Millionen Gärten nehmen in Deutschland mit einer Gesamtfläche von 6800 Quadratkilometern immerhin 1,9 Prozent der Landesfläche ein. Illusionen machen sich Höppels nicht: „Allein mit naturnahem Gärtnern werden wir die Natur nicht retten, aber wir können einen Beitrag zum großen Ganzen leisten.“

Traurig sei es, wenn Menschen mit ihrem Garten nichts anderes anzufangen wüssten, als ihn in eine Wüste aus Schottersteinen zu verwandeln, meint Andreas Adelsberger.

„Ein Garten, in dem es grünt und blüht, in dem Leben herrscht, wo es etwas zu entdecken und beobachten gibt, bewirkt etwas im Menschen und kann der erste Schritt zu einem neuen Verständnis der Natur sein.“

