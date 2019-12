Naturschutz im Ackerbau

Berlin.Bundesagrarministerin Julia Klöckner will den Ackerbau in Deutschland stärker auf den Natur- und Klimaschutz einstellen. Gleichzeitig gelte es aber, die Produktivität zur Ernährungssicherung hochzuhalten, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in Berlin bei der Vorstellung einer „Ackerbaustrategie“ ihres Ressorts für die Zeit bis 2035. Über die Ziele und eine wirtschaftlich tragfähige Umsetzung will sie nun weiter in der Regierung, mit Bauern, Verbänden und dem Handel diskutieren.

In der Strategie gehe es auch darum, wo der Staat bei Förderung, Investitionen oder neuen wissenschaftlichen Grundlagen gefragt sei. Generell sollten zudem konventioneller und ökologischer Landbau voneinander lernen. Genannt werden zudem Offenheit für neue Pflanzenzüchtungen – auch mit gentechnischen Methoden – und digitale Lösungen etwa beim präziseren Düngen und Spritzen gegen Unkraut. Insgesamt soll der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sinken. dpa

