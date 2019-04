Naturspaziergang am 2. April

Der BUND Weinheim setzt seine Naturspaziergänge fort. Treffpunkt ist am Dienstag, 2. April, um 17 Uhr am Bahnhof in Birkenau. Es geht durch den alten Ortskern und ein Stück die teilweise renaturierte Weschnitz abwärts bis zum Ortsausgang, wo sich die Weschnitzsenke zum Durchbruchstal verengt. Der Weg kreuzt sich mit der literarischen Spur des früheren Weinheimer Bürgermeisters Albert Ludwig Grimm, der vor fast 200 Jahren den Birkenauer Galgen beschrieb. Vom Weschnitztal aus führt der Weg bergan durch den Lehnwald in Richtung Hirschkopf und schließt auch die Streuobstwiesen auf der Kühruhe ein. Die zweieinhalb Stunden dauernde, gemütliche Wanderung findet bei jedem Wetter statt. wn

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.04.2019