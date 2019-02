Neckarau: Kleiner Markt, große Auswahl

Ein lebendiges Vereinsleben, ein bunter Mix aus idyllischer Natur und bedeutenden Industrieanlagen, zahlreiche Cafés und Restaurants – Neckarau im Mannheimer Südwesten bietet seinen rund 15 000 Bewohnern viel Lebensqualität. Der Stadtteil – der heute am Rhein liegt und nicht mehr am Neckar, wie der Name vermuten lässt – kann jedoch auch mit seinen hervorragenden Einkaufsmöglichkeiten punkten, die auch Bewohner anderer Stadtteile locken. Eine besonders stimmungsvolles Ambiete bietet dabei der Neckarauer Wochenmarkt. Jeden Freitag von 7 bis 13.30 Uhr kommen die Verkaufswagen und -stände auf den Marktplatz im alten Ortskern des Stadtteils, der im Jahr 1899 als damals größtes Dorf von Baden nach Mannheim eingemeindet wurde. Von den Bewohnern wird das Angebot an frischen und hochwertigen Lebensmitteln gut angenommen.

Am Verkaufswagen von Reinhard Appel aus Birkenheide schlagen die Herzen all jener Marktbesucher höher, die deftige Speisen zu schätzen wissen. Der Händler bietet Spezialitäten aus seiner pfälzischen Heimat wie Saumagen, Pfälzer Leber- und Blutwurst sowie Knödel feil. Gesund und vielfältig ist das Angebot am Stand von Markus Leppla, der ebenfalls über den Rhein aus Fußgönheim in die Quadratestadt kommt. Er verkauft in Neckarau Obst, Gemüse, Eier und saisonale Floristik. Wer vor Ort Hunger verspürt, erhält bei Yusuf Kutucu Grillhähnchen, Pommes frites, Salate und alkoholfreie Getränke. Für den süßen Hunger ist Hans-Peter Rasing aus Speyer der richtige Ansprechpartner. Vor Ort frisch gebackene Dampfnudeln sowie Kaffee und Kuchen zum Verzehr an Ort und Stelle sind aber nur ein Teil seines Sortiments, das außerdem noch selbstgebackenes Gebäck, Kuchen, Hefezopf und Brandsauerteigbrot sowie selbstgemachte Instantsuppen und Gewürze umfasst. imp

