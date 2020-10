Neckarstadt feiert Weltmissionstag mit afrikanischer Gemeinde

„Selig, die Frieden stiften – Solidarisch für Frieden und Zusammenhalt“ unter dieses Motto hat das Internationale Katholische Hilfswerk „missio“ den Weltmissionssonntag am morgigen 25. Oktobergestellt. Dieses Leitwort findet in einem Gottesdienst um 11 Uhr in der katholischen St. Nikolaus-Kirche einen besonders prägnanten Ausdruck. Denn dort feiert die Seelsorgeeinheit Mannheim-Neckarstadt gemeinsam mit der African Catholic Community Mannheim (ACCM) Gottesdienst. Chinedu Nweke (Bild), Pfarrer der ACCM, wird während der Feier über die Auswirkungen des Coronavirus in seiner nigerianischen Heimat und die Bedeutung, die der Kirche in Westafrika im Kampf gegen die Pandemie und im Einsatz für sozialen Frieden zukommt, berichten. Regulär versammelt sich die ACCM-Gemeinde in St. Nikolaus alle zwei Wochen sonntags um 14 Uhr zur Heiligen Messe in englischer Sprache. Um die geltenden Abstandregeln einhalten zu können, ist die Anzahl der Mitfeiernden bei dem Gottesdienst auf 70 Personen begrenzt. Es gilt Maskenpflicht. kathma.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020