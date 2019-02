Nein oder Ja zu Kindern?

„Es ist wie im Bürgerkrieg: Auf welcher Seite stehst du?“, heißt es in Sheila Hetis Buch „Mutterschaft“. Gemeint ist: Willst du Kinder oder nicht? Frauen müssen sich positionieren. Das erlebt jedenfalls die Protagonistin in dem teils autobiografischen Werk der 42-jährigen Kanadierin Heti landete 2010 mit dem Roman „How A Person Should Be“ („Wie sollten wir sein?“, 2014) einen Hit und wird von der „New York Times“ zu den 15 einflussreichsten Autorinnen unserer Zeit gerechnet.

„Ich wollte in meinem Kopf und in meinem Computer haben, was die meisten Frauen denken: Dass man eine Versagerin ist, wenn man kein Kind bekommt, und dass man es bereuen wird. Das ist der Ausgangspunkt meiner Erzählerin zu einer eigenständigen Position“, sagte Heti dem „ZEIT“-Magazin.

Grenzen verschwimmen

Die Ich-Erzählerin ist Schriftstellerin und lebt mit ihrem Freund Miles in Toronto. Er hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung. Die Entscheidung, ob er und die Protagonistin Kinder miteinander kriegen sollen, überlässt er ihr – aber sie müsse sich sicher sein. Die 37-Jährige, die anfängt, ein Buch darüber zu schreiben, ist sich überhaupt nicht sicher.

Auch Heti ist nicht verheiratet und lebt in Toronto mit einem Mann zusammen. Und klar: Auch sie ist Schriftstellerin. Die Grenzen zwischen Fiktion und Hetis Leben verschwimmen also. Fakt ist, dass Heti sieben Jahre an dem Buch gearbeitet hat, wie sie dem Magazin verriet. Die Protagonistin schreibt es in drei Jahren – bis sie 40 Jahre alt ist und eine Entscheidung getroffen hat. („Mutterschaft“, Rowohlt-Verlag, 256 Seiten, 22 Euro). dpa

