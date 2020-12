Neubau oder doch Sanierung?

Röttingen.Die Zukunft der Röttinger Grundschule bleibt weiter umstritten. Der Stadtrat will sich nochmals intensiv mit dem Thema befassen. Erstmals stand jetzt der Neubau einer Grundschule auf der Tagesordnung einer Röttinger Stadtratssitzung. Den Beschluss zum Ersatzbau hatte die Gemeinschaftsversammlung der VGem Röttingen mit den Kommunen Bieberehren, Riedenheim, Röttingen und Tauberrettersheim bereits im Herbst 2019 gefasst. In der Öffentlichtkeit wurde der Beschluss jedoch erst jetzt diskutiert. Vor allem über die Variante einer Sanierung des aktuellen Schulgebäudes war nur wenig bekannt. Bei einer Gemeinschaftsversammlung der VGem am 26. November beschloss dieses Gremium einstimmig die Genehmigungsplanung zum Bau einer neuen Grundschule.

