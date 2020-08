Neue Buchungsplattform für Autofähren

München.Das Ziel mit dem eigenen Fahrzeug erreichen zu können, ist für viele Urlauber aktuell Voraussetzung für ihre Reise. Damit einher geht auch die kontinuierlich steigende Nachfrage und ein klar erkennbarer Trend hin zu Autofähren.

Holiday Extras erweitert hier sein Portfolio auf See- und Landreisen und bietet in exklusiver Kooperation mit dem ADAC ab sofort eine vergleichende Buchungsplattform für Fähren. Das Unternehmen schafft so eine Lösung für die bisher oft unüberschaubaren Angebote und Buchungsprozesse. In wenigen Schritten ist die passende Route gefunden und Reisende gelangen über Nacht in ein anderes Land, bestreiten die gewünschte Strecke zu Wasser oder setzen vom Festland auf eine Insel per Mausklick. Rund 400 Strecken von über 150 Häfen weltweit zur Auswahl, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Besonders wichtig war uns ein einfacher und übersichtlicher Buchungsprozess“, erklärt Holiday Extras CEO Jerome Danglidis. Daher werden Preise für Fährverbindungen direkt gegenübergestellt und freie Sitzplätze sowie Kabinen können mühelos reserviert werden. Reisende profitieren außerdem von einem Sparvorteil durch Vorausbuchung sowie dem deutschsprachigen Kundenservice. ADAC-Mitglieder erhalten je nach Strecke bis zu 25 Prozent Rabatt. Hierfür muss die Mitgliedsnummer im Buchungsprozess angegeben werden. zg

Weitere Auskünfte und Buchung Holiday Extras GmbH, Aidenbachstraße 52, 81379 München, Telefon 089/67 80 59-180, info@holidayextras.de, www.holidayextras.de



© Schwetzinger Zeitung, Montag, 24.08.2020