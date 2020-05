Neue digitale Info-Reihe

Würzburg.Das Uniklinikum als zertifiziertes „Selbsthilfefreundliches Krankenhaus“ will mit seinen Selbsthilfegruppen in Kontakt bleiben. Deshalb startet es am Samstag, 30. Mai, eine neue Informationsreihe. Dabei werden Experten in einer Videokonferenz referieren und sich den Fragen der Teilnehmer stellen. Mitglieder der Selbsthilfegruppe und Interessierte können sich kostenlos per PC, Smartphone oder Telefon zuschalten. Bei der Auftaktveranstaltung spricht Dr. Elisabeth Jentschke, die am Comprehensive Cancer Center Mainfranken die Abteilung für Psychoonkologie und an der Neurologischen Klinik des Ukw die Abteilung für Neuropsychologie leitet, über die Erkenntnisse der Resilienzforschung und die Rolle dieser besonderen „Widerstandskraft“ in kritischen Lebensphasen.

