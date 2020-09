Neue Fahrzeuge für Lauda

Lauda.Die Freiwillige Feuerwehr Lauda-Königshofen, Abteilung Lauda, hat zwei neue Fahrzeuge erhalten. Bei einem kleinen Festakt wurden das Löschgruppenfahrzeug LF 20 und ein Gerätewagen Transport offiziell übergeben und gesegnet. Rund 640 000 Euro wurden von der Stadt in die Neubeschaffung investiert.

Bürgermeister Dr. Lukas Braun betonte, „gute Technik ist nicht alles, aber ohne gute Technik ist alles nichts“. Mit der Investition wolle man der Bevölkerung ein hohes Maß an Sicherheit bei Brand und Gefahr bieten. Froh über die neue Ausstattung ist auch Abteilungskommandant Klaus Jockel. Er lobte die Einweisung in die neuen Wagen, die aufgrund von Corona in Kleingruppen erfolgte.

