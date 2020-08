Neue FN-Serie widmet sich dem Thema „Wald“

Odenwald-Tauber.Sehnsuchtsort Wald: Schon lange bevor das „Waldbaden“ zum neumodischen Trend wurde, suchten die Menschen den Weg ins Grüne.

Die Geheimnisse und Schönheiten des Waldes faszinieren noch heute, selbst wenn zuletzt vermehrt auch die Probleme in den Fokus rückten. Doch geht es unseren Wäldern wirklich so schlecht?

Wie sieht der Wald der Zukunft aus? Was zieht uns so sehr an, dass wir immer wieder in diese für viele auch mystische Welt eintauchen wollen? Antworten darauf wollen die Fränkischen Nachrichten mit ihrer neuen Serie „Unser Wald“ liefern, die in der heutigen Ausgabe startet. Bild: Sabine Holroyd

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020