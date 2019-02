Neue Gospels einstudieren

Zum zweiten Mal kommt Angelika Rehaag, die Gründerin und Leiterin der „Gospel Academy Krefeld“, nach Weinheim und wird am Samstag, 16. März, einen Workshop mit interessierten Sängerinnen und Sängern durchführen. Man benötigt dazu weder Notenkenntnisse noch Chorerfahrung, heißt es in der Pressemitteilung.

Angelika Rehaag leitet selbst sechs Gospelchöre in Nordrhein-Westfalen und ist als Chorleiterin und Dozentin im Bereich Fortbildung für Chorleiter sowohl in Deutschland als auch im benachbarten Ausland als Gospelchor-Spezialistin bekannt. Im März ist es nun soweit und Angelika Rehaag kommt gemeinsam mit ihrem Pianisten Lukasz Flakus mit neuen Gospel-Songs im Gepäck nach Weinheim.

Die Anzahl der Workshop-Plätze ist begrenzt, Interessenten werden gebeten, sich rasch zu melden. Der Workshop startet am Samstag, 16. März, um 10 Uhr (Ende: 18 Uhr) im Gemeindehaus der Stadtkirche (Hauptstraße 127). Anmeldung bei Anne Langenbach, kantorat-langenbach@kblw.de, Telefonnummer 06201/255739 (in den Ferien nur per E-Mail). wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.02.2019