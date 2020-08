Neue Gruppe kommt im September

Gerlachsheim.Die Umbauarbeiten am Kindergarten St. Josef gehen gut voran. Mitte September soll die vierte Gruppe im ehemaligen Turnraum eröffnen. Rund 275 000 Euro wird die Maßnahme kosten. Aus dem ursprünglich geplanten Brandschutz mit einer Fluchttreppe für die Krippengrupppe wurde nun ein größeres Projekt, weil der Wunsch der Eltern und der Bedarf nach weiteren Betreuungsplätzen vorhanden war. Dazu wird derzeit der bisherige Turnraum im Obergeschoss in einen Gruppenraum mit einem integrierten Intensivraum umgewandelt. Zu den bisher 60 Kindern können dann in Kürze weitere 25 betreut werden. Allerdings fällt mit der Realisierung dieser zusätzlichen Gruppe dann der Turnraum für die Kinder weg. In der Bücherei könnte der neu entstehen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.08.2020