Neue Herausforderung nach dem Aufstieg

Die Fußball-Frauen der Spvgg 06 Ketsch schlagen ein neues Kapitel auf. Nach vielen Jahren in der Landesliga Rhein-Neckar gelang dem Team von Trainer Alexander Hagner in der Vorsaison der Durchmarsch. Bereits zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs lag man schier uneinholbar an der Tabellenspitze. Am hochverdienten Aufstieg in die Verbandsliga war nicht mehr zu rütteln.

„Das ist jetzt eine neue Herausforderung. Wir müssen erst einmal die Abgänge kompensieren“, sagt Murat Topuzoglu, der seit kurzem Spielleiter bei den Fußball-Frauen der Nullsechser ist. „Wir gehen das mit dem nötigen Respekt an und nehmen nichts auf die leichte Schulter.“

Die Breite fehlt

Zu einem Manko könnte sich die fehlende Breite in dem insgesamt sehr jungen Kader bemerkbar machen. 20 Spielerinnen stehen auf dem Papier, was in einer Saison mit 22 Partien schon an die Substanz gehen könnte.

Insbesondere die Besetzung des Torhüterin-Postens bereitet den Verantwortlichen noch Stirnfalten. Mit Jana Waldmann steht hier nur eine nominelle Torfrau zur Verfügung. „Das ist in der Tat noch eine Baustelle“, sagt Topuzoglu. „Wir haben aber die Torhüter von den B-Juniorinnen freigemacht, so dass sie einsetzbar wären. In der Winterpause wollen wir uns dann auf dieser Position noch einmal gezielt umschauen.“ Mit großer Bestürzung wurde im Umfeld der Ketscher Frauen im Frühjahr der Tod von Jürgen Heid aufgenommen. Viele Jahre hatte er das Frauen-Team begleitet und viel Herzblut in diese Aufgabe gesetckt. „Das hier ist alles sein Erfolg. Schade, dass er das nicht mehr mitgehen kann“, sagt auch Topuzoglu.

Hoffnungsvoller Neuzugang

Wo die Reise im Premierenjahr in der Verbandsliga für die Ketscherinnen hingehen soll, ist noch unklar. Nur schwer können die Verantwortlichen die Staffelstärke einschätzen. „Unser Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz und gerne wollen wir auch die Großen etwas ärgern“, gibt Topuzoglu vor. Mit Nakisa Heim (Bild oben) konnte für dieses Vorhaben die Torschützenkönigin der vergangenen Landesliga-Saison von der SG Oftersheim verpflichtet werden. Hinzu kommen mit Hanna Jenß (Bild l.) und melanie Timp (Bild unten) zwei weitere externe Neuzugänge sowie Eigengewächse wie Tamara Beigel und Maribel Schneider, die aus der eigenen Jugend stammen. Bilder: Spvgg 06

