Neue Kooperation

Essen.Die Funke-Zentralredaktion beliefert ab 1. Januar die Mantelredaktion dieser Zeitung. Damit erhält diese Redaktion Zugriff auf sämtliche exklusiven journalistischen Inhalte und Nachrichten der Funke-Gruppe. Das betrifft Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Vermischtem, Wissen und Verbraucher sowie Service und Ratgeber.

Mit dem neuen Partner in Berlin würden die bisher über mehrere Anbieter verteilten Korrespondentenbüros in einer Hand gebündelt, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung Mediengruppe Dr. Haas, Florian Kranefuß. Damit werde das Angebot für die Leserinnen und Leser in der Region deutlich ausgebaut. red

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020