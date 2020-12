Neue Leiterin für die LFS

Bensheim.Nach der Ankündigung des Bistums Mainz, die Trägerschaft für die Liebfrauenschule in Bensheim aufgeben zu wollen, steht die katholische Mädchenschule vor einer ungewissen Zukunft. In einer wichtigen Personalfrage herrscht dagegen jetzt bereits Klarheit. Wie das Bistum mitteilt, kann die Schulleiterstelle zum 1. Februar 2021 nahtlos wiederbesetzt werden.

Als neue Schulleiterin wird Ursula Machnik in der Nachfolge von Sabine Nellessen-Kohl die Geschicke der Schule und die anstehenden Entwicklungen lenken. Dass die jetzige Leiterin Ende Januar in den Ruhestand gehen wird, stand schon lange vor der Aufkündigung der Trägerschaft durch das Bistum fest. „Wir freuen uns, dass mit Ursula Machnik eine Pädagogin die Leitung der Schule übernimmt, die über jahrzehntelange Erfahrung im Privatschuldienst verfügt“, betont der Bildungsdezernent des Bistums Mainz, Gereon Geissler.

Ursula Machnik (Jahrgang 1959) hat nach dem Abitur an der Liebfrauenschule Musik und Deutsch für das Lehramt der Sekundarstufe II studiert. Nach Unterrichtstätigkeit an der St. Angela-Schule in Königstein, einer Mädchenschule des Bistums Limburg, wechselte sie im Jahr 2016 in die Schulaufsicht des Bistums Mainz als Referentin für die weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz. Als Schwerpunkte ihres Engagements benennt sie „das Eintreten für christliche Wertevermittlung im schulischen Alltag und die Stärkung der Identifikation mit der Schule als ganzheitlichem Lern- und Lebensort“. red/Bild: Bistum

