Neuer Chor beim GV 1955

Der GV 1955 Weinheim ist dabei, einen neuen Chor zu gründen, zusätzlich zum bestehenden Frauenchor und gemischten Chor. Jeder der Freude am Singen hat, ob männlich oder weiblich, oder sein Talent dazu entdecken will, ist herzlich eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Gesungen wird unter anderem Rock, Pop und Latin. Es sind keine Notenkenntnisse notwendig auch Vorsingen muss niemand, heißt es weiter. Die Chorleiterin des neuen Chors heißt Tiziana Abegg, ist Jahrgang 1975, gebürtige Italienerin. Sie fing schon sehr früh an, Klavier zu spielen. In der Schulzeit kam sie zum ersten Mal mit einem Gospelchor in Berührung und war davon fasziniert.

Heute singt sie selbst in einem Pop-Chor. Erst 2017 beschloss sie, diese Leidenschaft auszubauen und in den folgenden zwei Jahren bildete sie sich zur Chorleiterin aus. Hauptberuflich arbeitet sie in der Verwaltung eines Astronomie-Projektes. Sie wohnt mit ihrer Familie in Heidelberg und liebt Fotografie. Lust mitzusingen?

Die erste Chorprobe ist Dienstag 8. Oktober, um 19 Uhr im Rolf-Engelbrecht-Haus, Breslauer Str. 40/1 (Chorproben dann jeden Dienstag ab 19 Uhr.) wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.10.2019