Neuer Glanz in beliebtem Haus

So lässig und modern sehen die neuen Zimmer im Berghaus aus. © Alpinhotel

Das Alpinhotel Berghaus öffnet am Donnerstag, 15. August 2019 „neu“. Ein großer Umbau ist finalisiert. Acht neu renovierte Lifestyle Studios und das erweiterte Restaurant empfangen die Gäste in dem beliebten Hotel in Madseit ganz hinten im österreichischen Zillertal im neuen Look. Das neue Panoramahallenbad (20 x 7 Meter) mit modernen Relax-Möglichkeiten ist ideal, um zu entspannen, seine Längen im Wasser zu ziehen oder einfach einmal einen Badetag zu verbringen.

Es hat sich viel getan im Alpinhotel Berghaus: Eine neue Außen-Blocksauna mit Naturschwimmteich und ein Liegesteg sowie eine Liegewiese inmitten der Tuxer Berge bereichern ein exklusives Wellnessangebot. Dazu kommt die neue Gartenterrasse. Wohltuende Massagebehandlungen bekommen im neuen Massageraum ein entspannendes Ambiente. Im neuen Fitnessraum trainieren die Sportlichen an modernen Technogym-Geräten.

Der Zeitpunkt, das neue Alpinhotel Berghaus kennenzulernen, könnte nicht perfekter sein. Ab Mitte August ist im Tuxer Tal „Wanderhochsaison“. Direkt vom Alpinhotel Berghaus führen zahlreiche Wanderwege in die Bergwelt. Von Montag bis Freitag laden die Berghaus-Wanderguides zu fünf geführten Wanderungen in zwei bis drei Schwierigkeitsstufen ein. Dann geht es hinauf zu kristallklaren Bergseen, zu Gipfelkreuzen und urigen Almhütten. Nicht nur die Gipfelstürmer sind in den Tuxer Bergen in ihrem Element, Spaziergänger und Familien genießen auf gemütlichen Wegen duftende Blumenwiesen, Bergwälder und Almen. Mit den zahlreichen Sommerbahnen geht es bequem nach oben auf bis zu 3250 Meter Höhe. Und: Der Hintertuxer Gletscher als Öster-reichs einziges Ganzjahresskigebiet wartet schon im Herbst mit top präparierten Pisten auf.

Kontakt: Alpinhotel Berghaus Fankhauser, Madseit 711, A-6293 Tux. Telefon: +43/5287/8 73 64, E-Mail: info@hotel-berghaus.at, www.hotel-berghaus.at mk

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.08.2019