Neues Gerätehaus wird gebaut

Königheim.Die Einsatzabteilung Königheim/Gissigheim der Freiwilligen Feuerwehr erhält ein neues Gerätehaus. Wie der Gemeinderat am Montag in öffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen hat, soll das Gebäude im Bereich Schlossstraße/Mühlgärten unmittelbar neben der Turmstation der EnBW in Gissigheim gebaut werden. Die Verantwortlichen der Feuerwehr, Verwaltung und Gemeinderäte waren sich nach einer Bestandserhebung einig, dass ein Neubau praktischer gestaltet werden könnte und aufgrund der zu erwartenden hohen Zuschüsse kostengünstiger sei als der Umbau des bestehenden Gerätehauses. Denn dafür würde die Förderung viel geringer ausfallen. Nun soll die Verwaltung ein Architekturbüro mit den Planungen beauftragen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.09.2020