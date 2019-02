Neues Grün soll Bienen nützen

Die Sanierung der hohen Stützmauer zwischen Sommer- und Hirtengasse ist fast abgeschlossen. Am Donnerstagmittag wurde sie gestrichen, und abends war sie Thema im Lützelsachsener Ortschaftsrat. Ortsvorsteherin Doris Falter berichtete von geplanten Pflanzmaßnahmen.

Wilder Wein hatte die Krone der alten Mauer zerstört und war sogar über den Gehweg in die Sommergasse gewuchert. Deshalb wurde er komplett entfernt. Die neue Mauer soll künftig von anderen Pflanzen begrünt werden. Die Auswahl ist noch offen. Fest steht, dass ein Pflanzgitter angebracht wird, sagte die Ortsvorsteherin.

Drei Mandelbäume gestiftet

Nur ein paar Meter weiter die Hirtengasse hinunter ist bei der Treppe ein neuer Pflanzbereich entstanden, nachdem ein wurzelfauler Feigenbaum und wuchernder Bambus entfernt worden sind. „Hier soll künftig ein Bienenbeet entstehen mit Pflanzen, die Insekten Nahrung spenden“, erklärte Doris Falter. Gedacht wird vor allem an mediterrane Pflanzen wie Lavendel oder Rosmarin. Dr. Hans-Jochen Hüchting erwähnte in diesem Zusammenhang, dass der Weinheimer Hermannshof spezielle Samensortimente für pflegeleichte Pflanzungen anbietet. „In diese Richtung wird gedacht“, sagte Falter.

Außerdem berichtete die Ortsvorsteherin davon, dass der Obst-, Wein- und Gartenbauverein Lützelsachsen drei Mandelbäume gestiftet hat. Einer soll in der Weinheimer Straße, einer am Friedhofsvorplatz gepflanzt werden. Der dritte Mandelbaum wird, zusammen mit zwei weiteren, gestiftet von Doris Falter und einem anonymen Spender, bei der Anschlussunterbringung in der Wintergasse gepflanzt.

Gut angenommen wird die ehemalige Telefonzelle bei der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule, die zu einem öffentlichen Bücherregal umfunktioniert wurde. Doris Falter schaut immer wieder mal vorbei und ist erstaunt über den Bestand gut erhaltener und hochwertiger Bücher, die da kostenlos zugänglich sind. Immer wieder kommen auch neue Bände dazu, sodass Leseratten eine gute Auswahl haben.

Ortschaftsrat Christian Lehmann sprach ein Verkehrsproblem an, und seine Kollegen Susanne Tröscher, Hans-Joachim Hüchting und Rolf Emenlauer stimmten ihm zu. Der Fußweg für Schulkinder ist insbesondere ab der Kreuzung beim Lebensmittelgeschäft in Richtung evangelische Kirche sehr gefährlich, weil breite Autos nicht selten auch auf den Gehweg ausweichen müssen. Sein Vorschlag, mehr Poller aufzustellen, kann nicht realisiert werden. „Dazu ist der Gehweg dann wiederum zu schmal“, erklärte Doris Falter.

Sie wird allerdings der Bitte aus dem Ortschaftsrat nachkommen und das Ordnungsamt der Stadt um häufigere Kontrollen bitten. So soll die Parkdisziplin in zahlreichen Bereichen des Ortes erhöht werden. Falsch abgestellte Fahrzeuge verschärfen die Verkehrssituation auf den ohnehin sehr engen Lützelsachsener Straßen zusätzlich. dra

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019