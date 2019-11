Neues Nautiland ist in Betrieb

Würzburg.Das neue Nautiland wurde am Sonntag in Würzburg eröffnet. Es lockt mit modernster und umweltfreundlicher Technik, einem großen Sportbecken im Innenbereich, neuen Sprudelanlagen, einer neuen Hightech-Rutsche, Gastronomie und einem großen Wellnessbereich mit verschiedenen Saunen. Am Samstag wurde das Bad mit geladenen Gästen, darunter Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt und WVV-Geschäftsführer Thomas Schäfer, feierlich eröffnet. Mit dem alten Nautiland hat das neue Bad – außer dem Namen – nichts mehr gemein. Ab sofort laufen unter der Marke „Nautiland Energiequellen“ drei Bereiche: die „Wasserlandschaft“ mit dem klassischen Badebereich, die „Saunalandschaft“ mit Wellness- und Saunabereich und die „Eislandschaft“ mit der Eisbahn.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.11.2019