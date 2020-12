Neues Wohngebiet

Würzburg.Das Projekt Hubland II in Würzburg startete nun mit dem Spatenstich in der Rottendorfer Straße. Bis zum Jahr 2024 entstehen direkt am großen Hublandpark beim Belvedere vier Wohngebäude mit 112 Mietwohnungen und zwei Tiefgaragen.

Die Ein- bis Fünfzimmerwohnungen sind zwischen 39 und 111 Quadratmeter groß und werden energieeffizient im Standard KfW 55 errichtet. Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt zeigte sich sehr stolz, dass die Stadtbau als kommunale Wohnungsbaugesellschaft „wirklich großartige Projekte realisiert, um der Wohnungsraumknappheit in Würzburg durch Neubauten etwas entgegenzusetzen.“ Stadtbau-Geschäftsführer Hans Sartoris betonte, dass „die Entwicklung des Stadtteils Hubland ein Erfolgsmodell“ sei.

