Nibelungen-Helden am Wegesrand

Zwingenberg.Nach gut vier Jahren Vorbereitungs- und Planungszeit wurde das Projekt vollendet: Ein großes „N“ weist auf den Zwingenberger Einstieg in den Nibelungensteig hin. Von hier durchzieht der zertifizierte Fernwanderweg auf rund 130 Kilometern den Odenwald bis nach Freudenberg am Main. Geschaffen wurde das Kunstwerk von Ulrike Fried-Heufel, Vorsitzende des Förderkreises Kunst und Kultur Zwingenberg. An den beiden Vertikalen des mannshohen Buchstabens aus Cortenstahl sind in stilisierter Form die sagenhaften Nibelungenepos-Figuren Siegfried und Kriemhild aus Edelstahl montiert. Bild: Stadt Zwingenberg

