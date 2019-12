Nichts ist vor ihnen sicher

Viel hat sich getan, seit die „Schönen Mannheims“ im Frühjahr 2011 aufbrachen, um mit ihrem Musik-Kabarett-Programm „Hormonyoga“ die hiesige Kulturlandschaft zu erobern. Zu sehen sind sie am Dienstag, 11. Februar, in der Stadthalle Weinheim um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Die Schönen, das sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back sowie Operndiva Smaida Platais. Am Klavier: Stefanie Titus – virtuos, einfühlsam und nervenstark. Sie als Begleitung zu bezeichnen, verbietet sich von selbst: Stets nachsichtig lächelnd ist sie die Meisterin der trockenen Kommentare, die die Kolleginnen sanft auf den Boden der Tatsachen zurückholt.

Mit Eigenkompositionen, Songs und Chansons von den Andrew Sisters, Max Raabe und Patricia Kaas, von Paolo Conte bis hin zu Kurt Weill singt sich das weibliche Ensemble durch die Welt kleiner Wehwehchen und großer Lebenslügen, balanciert dabei gekonnt zwischen dezenter Monnemer Gosch und edlem Hochdeutsch. Ob Deutsch, Schwedisch, Französisch oder Italienisch – keine Sprache und kein Genre sind vor ihnen sicher.

Karten gibt es im Vorverkauf im Ticketshop der DiesbachMedien (06201/8 13 45), bei www.adticket.de sowie bei allen bekannten VVK-Stellen. wn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019