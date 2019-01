Nieren wachsen beim Topmodell um 40 Prozent

München.BMW überarbeitet den 7er zum Verkaufsstart im Frühling. Von außen ist die Modellpflege für die Luxuslimousine laut BMW vor allem am riesigen Nierengrill zu erkennen, der 40 Prozent größer wird und zugleich die Front um fünf Zentimeter anhebt. Außerdem gibt es wie etwa beim Audi A8 oder beim Porsche Panamera nun ein durchgehendes Leuchtenband fürs Rücklicht sowie ringsum mehr Zierrat in Chrom. Der Verkauf des überarbeiteten 7ers beginnt im März und die Preise starten bei 88 400 Euro.

Innen versprechen die Bayern unter anderem eine verbesserte Schallisolierung sowie ein Softwareupdate für das Bediensystem, mit dem unter anderem der sprachgesteuerte, digitale Assistent als virtueller Beifahrer in der Oberklasse Einzug hält. Am meisten tut sich bei den Motoren, die auf Normverbräuche zwischen 2,1 und 12,5 Litern (48 und 285 g/km CO2) kommen sollen. Zwar büßt der V12-Motor durch die verbesserte Abgasreinigung ein paar PS ein und steht deshalb künftig mit 430 kW/585 PS in der Liste. Doch der V8-Benziner im 750i leistet statt 330 kW/450 PS nun 390 kW/530 PS.

Die größten Veränderungen gibt es beim Plug-in-Hybriden. BMW spannt die 83 kW/113 PS starke E-Maschine nun mit einem Sechs- statt mit einem Vierzylinder zusammen. Der hat 210 kW/286 PS und hebt die Systemleistung damit auf 290 kW/394 PS an. Außerdem steigt die elektrische Reichweite des 745e auf bis zu 58 Kilometer. Die Diesel bleiben von der Modellpflege unberührt im Angebot: Es gibt wie bisher einen 730d mit 195 kW/265 PS, einen 740d mit 325 kW/320 PS und einen 750d, der auf 294 kW/400 PS kommt. tmn

