Nissan Leaf mit mehr Reichweite

Brühl.Nissan legt bei seinem Modell Leaf nach: Das Elektroauto bekommt eine größere Batterie sowie bessere Fahrleistungen. Das Spitzenmodell Leaf e+ soll im Sommer in den Handel in Deutschland kommen. Die Preise beginnen bei 46 500 Euro. Allerdings wird es für ganz Europa nur 5000 Exemplare geben. Statt eines Akkus mit 40 kWh hat der Leaf e+ eine Batteriekapazität von 62 kWh, so dass die Reichweite von 270 auf 385 Kilometer steigt. Zugleich hebt Nissan die Leistung der Elektromaschine von 150 auf 217 PS an und setzt auch das Tempolimit etwas nach oben: Statt bislang bei 144 Kilometer pro Stunde zieht die Elektronik nun erst bei rund 160 km/h die Reißleine. tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.05.2019