Nitratwerte abgesenkt

Main-Tauber-Kreis.Über die Nitratbelastung des Grundwassers berichtete unsere Zeitung Anfang November. Heute kommen weitere Experten zu diesem heiklen Thema zu Wort.

„Durch die strengen Bewirtschaftungsauflagen hat sich die Nitratsituation im Main-Tauber-Kreis deutlich verbessert. Seit 2001 ist in den Wasserschutzgebieten der Anteil der Sanierungsgebiete mit hoher Nitratbelastung im Grundwasser von 41 Prozent auf nur noch drei Prozent zurückgegangen“, erklärt beispielsweise Dr. Hermann Hafner vom Landwirtschaftsamt. Reinhard Friedrich, der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, beklagt, dass die Landwirte in Sachen Nitrat im Grundwasser zu Unrecht an den Pranger gestellt würden.

