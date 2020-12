Noch keine Entscheidung am Marktplatz

Bensheim.Allein die Ereignisse rund um den Bensheimer Marktplatz würden in diesem Jahr reichen, um einen Rückblick zu füllen. Die bisherigen Höhepunkte sind weithin bekannt: die Reißleine des Bürgermeisters im Sommer 2019, ein ausführlicher Bürgerdialog mit dem Bürgernetzwerk, Gründung einer Bürgerinitiative nach dem Beschluss der Stadtverordneten, Einschränkungen durch die Corona-Pandemie beim Sammeln von Unterschriften, Debatten über eine Fristverlängerung, der Gang der BI vor das Verwaltungsgericht, ein letztlich erfolgreiches Bürgerbegehren, Streit über den Termin für den Bürgerentscheid.

Anfang Dezember beschloss nun die Stadtverordnetenversammlung bei einer Sondersitzung, den Bürgerentscheid am 17. Januar 2021 zu kippen und den Forderungen der Bürgerinitiative „Bensheimer Marktplatz besser beleben“ stattzugeben.

Die BI hatte zuvor schriftlich um eine Verlegung auf den Termin der Kommunalwahl am 14. März gebeten, um eine höhere Beteiligung zu erreichen, zugleich aber mit der nächsten juristischen Auseinandersetzung gedroht, sollte ihrem Anliegen nicht gefolgt werden. Eine Verschiebung in den März wäre aber mit Blick auf das Hessische Wahlgesetz so kurzfristig nicht mehr möglich gewesen. Praktisch bedeutet das: Es wird einen Ideen-Wettbewerb für den Marktplatz geben, ohne Festlegung, was am Standort des früheren Hauses am Markt passieren soll.

Bekanntlich hatten CDU und SPD im Februar für die Umsetzung eines städtebaulichen Wettbewerbs mit einem konkreten Ziel gestimmt – einem Gebäude für eine gastronomische Nutzung, mit Flachdach und demnach niedrig genug, dass der heilige Schorschblick nicht architektonisch befleckt wird.

Die Option liegt nach wie vor im Bereich des Möglichen, eingereicht könnten dann aber auch Entwürfe werden, die keine Bebauung vorsehen oder ein mehrgeschossiges Haus, das von der Höhe her das Gotteshaus theoretisch in den Schatten stellen könnte.

Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung (CDU) will nun im Januar Gespräche mit der Bürgerinitiative aufnehmen, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Deren Vertrauensleute hatten erklärt, sich weiterhin aktiv einbringen zu wollen. Sollte der Wettbewerb dann im neuen Jahr umgesetzt werden, müssen die Ergebnisse – so lautet der Beschluss des Stadtparlaments – bei einer Bürgerversammlung vorgestellt worden. Danach wären wieder die Kommunalpolitiker am Zug.

Immerhin, auch das passierte in diesem Jahr nach einem langen Hin und Her, wurde der klägliche Trümmerhaufen vor der Stadtkirche weggeräumt. Die Fläche wurde begehbar gemacht, ein Weingarten eingerichtet. Dort gab es unter Corona-Auflagen ein paar Wochen Essen und Trinken, witterungs- und virusbedingt waren die Voraussetzungen aber nicht die allerbesten. Wenngleich die Idee und die Umsetzung durchaus eine Perspektive für die Übergangszeit (wie lange diese auch immer dauern wird) sein könnte.

