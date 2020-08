Eine Saison wie die vergangene soll es beim Fußball-A-Ligisten Spvgg 06 Ketsch II so bald nicht wieder geben. Nach dem Höhenflug mit dem Ausritt in die Kreisliga landete die Strunk-Elf nach dem direkten Wiederabstieg in der A-Klasse recht unsanft auf dem Hosenboden. Die Hinserie verlief verkorkst und die Ketscher liefen den Erfolgserlebnissen hinterher. Letztlich retteten ein guter Rückrundenauftakt sowie der coronabedingte Abbruch die Runde.

Mit Felix Rey, Daniel Zjaba, Sasha Ziegler, Niklas Barth und Lukas Frank kamen nun fünf Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, auch die Akteure aus der aufgelösten dritten Mannschaft wurden im A-Klassen-Kader mit aufgenommen.

Zwei Spieler von externen Vereinen stehen noch auf Strunks Wunschliste, die Tinte unter deren Vertrag ist jedoch noch nicht trocken. „Diese beiden könnten die Qualität des Kaders nochmal in eine andere Richtung lenken“, sagt der langjährige Coach der Ketscher, der sich über mangelnde Trainingsbeteiligung nicht beklagen kann.

Gute Mischung zusammen

Auch bei Haluk Umuc, einem Neuzugang von A-Ligist SpVgg Türkspor Edingen, sieht Strunk erste gute Ansätze und kann sich für den Neuzugang eine gute Rolle vorstellen. „Ich rechne auch damit, dass immer wieder mal der eine oder andere Spieler vom Landesliga-Kader zu uns stößt“, sieht Strunk seine Mannschaft mit dieser Mischung gut aufgestellt. Dennoch, die Abgänge von Nikolas Drixler (TSG Eintracht Plankstadt), Lucas Kartmann (FV Nußloch), Marco Rey und Niko Gäbert (beide FV 08 Hockenheim) haben ein großes Loch gerissen.

Dass Strunk mit seiner Equipe noch mächtig Arbeit vor sich hat, ehe gegen den SC Pfingstberg/ Hochstätt der erste Anpfiff ertönt, verdeutlichten die ersten Testspiel-Auftritte. 1:10, 0:7, 0:7 lauteten die ernüchternden Resultate. „Wir müssen uns noch gewaltig strecken“, baut Strunk hier auch keine Luftschlösser. „Ein Ausblick auf die Saison ist schwierig, da man nicht weiß, wie die anderen Mannschaften dastehen und die Corona-Zeit überstanden haben“, sagt Strunk. „Für uns geht es darum, uns so früh wie möglich von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Alles andere wäre vermessen.“ Vielleicht ist die Spvgg 06 Ketsch II aber auch für eine Überraschung gut – bekannt dafür ist sie ja. wy

