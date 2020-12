Noch weniger private Kontakte

Berlin/Halle.Ein harter Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird immer wahrscheinlicher. Am Dienstag kündigten einige Ministerpräsidenten schärfere Maßnahmen zur Kontaktreduzierung an.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle hatte Einschnitte in zwei Stufen empfohlen: Um die Kontrolle über das Infektionsgeschehen zu erlangen, müssten Anfang nächster Woche Kontakte im beruflichen wie im privaten Bereich auf das Mindestmaß reduziert werden. Ab 24. Dezember bis mindestens 10. Januar sollte in Deutschland ein harter Lockdown gelten.

Noch in dieser Woche wollen die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin erneut über das weitere Vorgehen beraten. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Dienstag in Stuttgart für sogenannte Hotspots einen kurzen, scharfen Lockdown nach Weihnachten an – mit weiteren Ausgangsbeschränkungen, weniger Präsenzunterricht an Schulen und einem Alkoholverbot im Freien.

In Rheinland-Pfalz wird es über Weihnachten und insbesondere zum Jahreswechsel keine nennenswerten Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen geben, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz. Auch in Thüringen soll es keine Lockerung an den Weihnachtsfeiertagen geben.

In hessischen Regionen mit dauerhaft hohen Corona-Infektionszahlen wird es eine nächtliche Ausgangssperre und ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit geben. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in seiner Regierungserklärung im Landtag in Wiesbaden an.

Bundesregierung stockt Hilfen auf

Sachsen will ab Montag nur noch lebensnotwendige Läden offen halten. Das Kabinett in Mecklenburg-Vorpommern beschloss am Dienstag in Schwerin, die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen zu erweitern und Schüler ab der 7. Klasse nach den Weihnachtsferien zunächst per Internet zu Hause zu unterrichten.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat indes vor einer erneuten Schließung von Teilen des Einzelhandels gewarnt. „Der Einzelhandel hat deutlich bewiesen, dass sicheres Einkaufen unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften auch in Zeiten der Pandemie möglich ist. Daher wäre eine erneute Schließung mit Blick auf mögliche Panikkäufe kontraproduktiv“, warnte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser.

Nach massiver Kritik aus der Wirtschaft will die Bundesregierung bei den Novemberhilfen für Firmen im Teil-Lockdown nachlegen. dpa

