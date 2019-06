Noch zehn Tage Spargel genießen

Der Johannistag am 24. Juni rückt näher, das heißt, die Spargelsaison neigt sich dem Ende zu. Dann wird es Zeit, dem Spargel die nötige Erholung zu gönnen, um bis zur nächsten Saison wieder wachsen zu können.

Feldfrischen heimischen Spargel gibt es also nur noch kurze Zeit zu genießen. Am besten gelingt das bei einem kühlen Glas fruchtig prickelnder Erdbeerbowle, wie es sie im Spargelrestaurant Böser gibt. Dort steht neben dem Königsgemüse auch die süße Frucht im Mittelpunkt. Das fängt bei der Vorspeise an: Ein mildes Mousse vom Ziegenfrischkäse mit Erdbeeren auf einem Rucolabeet mit Balsamicocreme und Honig steht auf der Speisekarte. Als Hauptgang werden feinste Kreationen wie Stangenspargel mit Sous-vide gegartem Lachsfilet an Kräutersauce angeboten. Zum Dessert locken Leckerein wie das hausgemachte Erdbeertiramisu. Am 19. Juni wird es zudem das traditionelle Saisonabschlussevent geben. Die Gruppe Soulfinger mit ihrer Sweet Soul Music Revue wird den Abend musikalisch begleiten. Letzte Karten können telefonisch reserviert werden. Der Hofladen des Erdbeer- und Spargelhofs Böser hat wie das Restaurant bis zum 23. Juni geöffnet. Hier bekommen Kunden feldfrische Erdbeeren, Salat sowie Weine, Erdbeersecco und Schinken. Außerdem gibt es attraktive Spargel- und Erdbeerangebote. Ab September 2020 werden hier neben Spargel und Erdbeeren auch Äpfel und Birnen aus eigenem Anbau angeboten. „Wie bei allen unseren Produkten setzen wir auch hier auf einen umweltschonenden Anbau mit höchsten Qualitätsansprüchen“, so Otmar Böser. Während der Spargelsaison ist das Restaurant immer Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 23 Uhr geöffnet, die Küche durchgehend bis 21.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen empfiehlt sich eine rechtzeitige Reservierung. Der Hofladen hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. imp/pr

Kurze Allee, 76694 Forst bei Bruchsal

Restaurant: 07251/5 99 90 00, info @spargelrestaurant.de, www.spargelrestaurant.de

Hofladen: 07251/70 29 91 00, spargel@boeser.de, www.boeser.de

