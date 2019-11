Blaufelden/Main-Tauber-Kreis.Die Hohenloher Wasserversorgungsgruppe ist unter anderem für die Wasserversorgung von Weikersheim, Niederstetten und Creglingen zuständig. In Blaufelden setzte man sich im Rahmen einer Verbandsversammlung mit dem Szenario eines Stromausfalls auseinander, der sich auch auf die Wasserversorgung auswirken würde. Momentan haben die Wasserversorger zwar schon Infrastrukturelemente wie Notstromaggregate, sagte der Geschäftsführer der Wasserversorgung Nordost-Württemberg (NOW) Dr. Jochen Damm. Doch Ziel sei es, auch bei einem großflächigen Stromausfall von maximal drie Tagen die Trinkwasserversorgung aufrecht zu erhalten. Momentan sei man nur „bedingt vorbereitet“, nimmt jetzt aber 460 000 in die Hand, um das zu ändern. sebu

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019