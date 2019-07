Nur der Tafel-Laden bleibt übrig

Gesprochen wurde darüber in der Nordstadt schon eine ganze Weile. Nun hat die Caritas bestätigt: Dem Sozialkaufhaus „Lichtblick“ in der Nordstadt stehen große Veränderungen bevor. Zum 31. Juli schließt die Caritas die Haushaltswarenabteilung, auch die Kleiderkammer wird es in der jetzigen Form nicht mehr geben. Sie zieht ins Caritas-Haus an der Paulstraße um und wird künftig an die Wohnungslosenhilfe angedockt. Was bleibt, ist der Tafel-Laden, der künftig unter dem Namen „Tafel-Laden Appel und Ei“ in unveränderter Form weiterbetrieben wird.

„Die Nachfrage nach Haushaltswaren hat deutlich abgenommen. Eine kostendeckende Betreibung ist nicht mehr möglich. Außerdem hätten wir in die Räume, die wir nur angemietet haben, große Summen investieren müssen, um den Brandschutz- und Arbeitssicherheits-Auflagen nachzukommen“, sagt die Geschäftsführerin des Caritasverbandes Rhein-Neckar, Susanne Rohfleisch. Bislang konnte man gebrauchte Haushaltswaren, die von Bürgern gespendet wurden, zu günstigen Preisen kaufen. „Wir konnten aber leider keine weiße Ware, also elektronische Geräte, anbieten. Die hätten wir von einem Fachmann prüfen lassen müssen“, sagt Alexandra Riester, die den Caritas-Standort Weinheim leitet.

Gut war die Nachfrage hingegen bei der Kleiderkammer. Diese ist künftig im dritten Obergeschoss in der Paulstraße 2 direkt neben der Herz-Jesu-Kirche untergebracht. Die Kleidungsstücke werden dann nur noch an Wohnungslose abgegeben.

Eröffnung im Jahr 2006

„Kleidung im großen Stil, zum Beispiel nach einer Wohnungsauflösung, können wir dann nicht mehr so einfach annehmen“, sagt Alexandra Riester. Gefragt sind dann auch nicht mehr Anzüge und schickere Kleider, sondern Unterwäsche, Handtücher, Bettwäsche, Hosen, warme Kleidung, Socken und Schlafsäcke. Abgeben kann man Kleiderspenden künftig ebenfalls in der Paulstraße 2 nach vorheriger Absprache (Telefon 06201/99 460).

Und was passiert mit den Mitarbeitern? „Diejenigen, die im Rahmen der Beschäftigungsförderprogramme für Langzeitarbeitslose im Sozialkaufhaus beschäftigt sind, bleiben weiterhin beschäftigt und helfen im Tafel-Laden mit“, sagt Rohfleisch. So könnten dann möglicherweise auch die 50 ehrenamtlichen Helfer bei „Appel und Ei“ entlastet werden.

Die Zukunft des Tafel-Ladens ist vorerst gesichert. „Wir haben nicht vor, ihn aufzugeben“, sagt Rohfleisch. Eröffnet wurde der Laden übrigens 2006, die Kleiderkammer kam 2011 hinzu, 2014 eröffnete die Haushaltswarenabteilung. Die Geschichte der Tafel in Weinheim reicht aber noch weiter zurück, wie Manfred Grau von der katholischen Kirchengemeinde Herz Jesu betont. „Anfangs war die Tafel in der Paulstraße und wurde von Ehrenamtlichen betrieben“, sagt Grau. Die Initiative gehe auf die Kirchengemeinde zurück.

Was die Zukunft für den Tafel-Laden bringt? Neue Räume wären schön, denn das Haus an der Bergstraße ist in die Jahre gekommen. „Aber das ist in Weinheim natürlich nicht leicht zu finden“, sagt Rohfleisch. Und dringend gesucht werden auch Fahrer, die sich zutrauen, einen Kleintransporter zu fahren. Eines liegt Rohfleisch und Riester allerdings angesichts der Schließung von Kleiderkammer und Haushaltswarenabteilung besonders am Herzen: „Die tolle Unterstützung durch unsere vielen Spender ist für uns nicht selbstverständlich gewesen. Dafür waren und sind wir unglaublich dankbar“, so Rohfleisch.

Kleiderannahme für die Wohnungslosenhilfe nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer 06201/9 94 60.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019