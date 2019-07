Nur ein Pünktchen fehlt zu Platz zwei

Emili Radoske ist derzeit die erfolgreichste Schülerin der Musikschule Badische Bergstraße beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. Bei den Wertungsspielen auf Bundesebene trat die 16-jährige Klavierschülerin aus der Klasse von Marina Rivkina mit ihrer Duo-Partnerin Johanna Hiroko Wilkening an der Querflöte, einer Schülerin der Musikschule Heidelberg, an. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei den Wettbewerben auf Regional- und Landesebene erspielten die beiden Schülerinnen in der Altersgruppe V in der Duo-Wertung „Klavier und ein Blasinstrument“ mit 21 Punkten einen hervorragenden 3. Preis.

Es fehlte den beiden lediglich ein Punkt, um statt mit „Bronze“ mit „Silber“ bedacht zu werden. Dies ist natürlich Ansporn für Emili Radoske, um beim kommenden Wettbewerb in der Kategorie „Klavier solo“ dann zum dritten Mal in Folge einen Preis zu erringen, vielleicht sogar ein oder zwei Stufen höher auf dem Siegertreppchen, schreibt die Musikschule in ihrem Pressebericht.

2900 Musiker in der Händelstadt

Für beinahe 2900 junge Leute war Halle an der Saale acht Tage die Bundeshauptstadt für Musik. Die Händelstadt präsentierte sich bei bestem Frühsommerwetter von ihrer schönsten Seite und lockte die besten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus allen Teilen Deutschlands und aus 35 deutschen Schulen im Ausland zum 56. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. 1700 Einzelwettbewerbe standen im Wettbewerbskalender. Die 27 Jurygremien sprachen 627 Musikerinnen und Musikern einen 1. Bundespreis zu – 777 von ihnen erhielten einen 2. Bundespreis und 892 wurden mit einem dritten Bundespreis ausgezeichnet. 604 Teilnehmer gingen leer aus.

Für Emili und Johanna war es eine große Herausforderung, an einem unbekannten Flügel in einem großen Saal mit unbekannter Akustik das Wettbewerbsprogramm bestmöglich vorzutragen. Im Freylinghausen-Saal stand dazu ein großer Steinway-Flügel zur Verfügung. Ein Instrument mit solchen Abmessungen und von solcher Qualität steht an der Musikschule Badische Bergstraße und in ganz Weinheim leider nicht zur Verfügung. Da sind andere Einrichtungen besser ausgestattet und im Vorteil, schreibt die Musikschule.

Nicht mehr als fünf Minuten Einspielzeit im Saal wurde den Teilnehmern vor jedem Wertungsspiel gewährt. Immerhin durfte sich das Duo – ganz im Gegensatz zu den skandalösen Verhältnissen beim Landeswettbewerb in Baden-Württemberg – nun gemeinsam einspielen. Kurz konnte man die Lautstärkeverhältnisse untereinander abstimmen.

Gespickt mit Schwierigkeiten

Auf dem zwanzigminütigen Wertungsprogramm standen die Fantasie op. 79 von Gabriel Fauré und die Sonate D-Dur op. 50 von Johann Nepomuk Hummel. Beide Werke sind natürlich gespickt mit technischen und musikalischen Schwierigkeiten; gilt es doch, sich gegen die anderen 41 Paare der gleichen Wertung und der gleichen Altersgruppe durchzusetzen. Am Ende war die Freude groß über den gewonnenen Preis, der die Mühen für rund ein Jahr Proben belohnt.

Emili Radoske wurde schließlich auch in der Musikschule Badische Bergstraße geehrt. Schulleiter Jürgen Osuchowski, seine Stellvertreterin Barbara Pfliegensdörfer, die Fachbereichsleiterin für Tasteninstrumente, Julia Abankwa, und ihre Klavierlehrerin Marina Rivkina gratulierten Emili und gaben ihr bereits jetzt die besten Wünsche für den kommenden Wettbewerb mit. Denn auch hier gilt die alte Sepp-Herberger-Weisheit: „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.“ wn

