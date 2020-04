Nur ein Wachs überzeugt

Losheim am See.Was taugen flüssige Hartwachse? Das wollten die Zeitschrift „Auto Bild“ und die Sachverständigenorganisation KÜS in einem Test herausfinden. Von zehn getesteten flüssigen Hartwachsen kann hier nur der Testsieger rundum überzeugen. Als einziges Produkt schneidet „Dr. Wack A1 Speed Wax Plus 3“ mit „sehr empfehlenswert“ ab. Es kostet vier Euro bezogen auf 100 Milliliter (ml). Drei weitere Wachse können sich auch sehen lassen. So bekommen „Sonax Xtreme Brilliant Wax 1“ (3,94 Euro), „Sonax AutoHartWax“ (2,56 Euro) und der Preis-Leistungssieger „RS 1000 Glanz-Wachs“ (0,92 Euro) jeweils die Note „empfehlenswert“. tmn

