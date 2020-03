Nur elf Verstöße aufgelistet

Main-Tauber-Kreis.Es herrscht Ruhe im Landkreis – und das trotz der drastischen Reglementierung des öffentlichen und privaten Lebens. Die Polizei musste in der letzten Woche lediglich bei elf Verstößen einschreiten, wie bei einer Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Landratsamt mit Landrat Reinhard Frank und Hans Becker, Präsident des Polizeipräsidiums Heilbronn, deutlich wurde. „Die Menschen zeigten Verständnis und kamen unseren Anweisungen sofort nach“, so Becker. Es habe keinerlei Aggressionen gegeben, alles sei sehr diszipliniert verlaufen. „Was den Beamten gut getan hat, war die Wertschätzung, die sie von den Bürgern erfahren haben.“ Ein dickes Lob zollte der Landrat den „Helden des Alltag“ und betonte: „Viele Menschen leisten derzeit Außergewöhnliches.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.03.2020