Nur noch elektrisch

Der kastig gezeichnete Soul kommt in diesem Monat nach Europa. © dpa

Frankfurt.Kia bringt in diesem Monat die dritte Generation des Soul an den Start. Den kastigen kleinen Van wird es in Europa nur noch als Elektroauto geben. Die Preise stehen dem Hersteller zufolge noch nicht fest. Sie werden aber nach Informationen aus Unternehmenskreisen angesichts des besseren Antriebs und der erweiterten Ausstattung wohl bei über 30 000 Euro beginnen.

Technisch eng verwandt mit dem Geländewagen Niro, aber sehr viel polarisierender gezeichnet und zum Beispiel mit einem Online-Infotainmentsystem ausgestattet, wird es auch den Soul mit zwei Antriebsvarianten geben. Das teilt der Hersteller mit. In der Basisversion kommt die E-Maschine an der Vorderachse auf 100 kW/136 PS. Die Akkus haben eine Kapazität von 39,2 kWh. Das reicht laut Kia für ein Spitzentempo von 155 km/h und einen Aktionsradius, der im Normzyklus bei 277 Kilometern liegt.

Alternativ gibt es den Soul EV auch mit 150 kW/204 PS und einem 64 kWh-Akku. Dann schafft der Stromer bis zu 167 km/h und kommt auf eine Normreichweite von 452 Kilometern. tmn

