Nur online oder per Brief möglich

Main-Tauber-Kreis.Aufgrund der Corona-Krise hat auch die Erzdiözese Freiburg weitreichende Entscheidungen getroffen, die nun von den katholischen Seelsorgeeinheiten in der Region umgesetzt werden.

In zahlreichen Kirchengemeinden wurden die Vorbereitungstreffen für Erstkommunion und Firmung ausgesetzt. Auch die Termine der Erstkommunion wurden vielerorts auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Veränderungen gibt es auch bei den Pfarrgemeinderatswahlen. Die Wahllokale in den einzelnen Orten bleiben geschlossen. Wer über die künftige Besetzung des Gremiums in seiner Seelsorgeeinheit mitentscheiden will und seine Stimme abgeben möchte, kann dies entweder online tun oder bis Mittwoch, 18. März, die Unterlagen zur Briefwahl beantragen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.03.2020