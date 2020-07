Nur wenige besitzen viel

Berlin.Der Reichtum in Deutschland ist einer Studie zufolge so ungleich verteilt, wie bisher nicht angenommen. Die oberen zehn Prozent besitzen nach einer Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) gut zwei Drittel des Nettovermögens. Zuvor sei man von knapp 59 Prozent ausgegangen, teilten die Forscher am Mittwoch in Berlin mit. Demnach besitzen etwa 1,5 Prozent der Erwachsenen in Deutschland abzüglich Schulden ein Nettovermögen von mindestens einer Million Euro. Dazu trägt den Angaben zufolge vor allem der Besitz von nicht selbst genutzten Immobilien oder von Unternehmen bei.

Um den Vermögensaufbau breiter Teile der Bevölkerung zu unterstützen, regte Studienmitautor Markus Grabka eine Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge an. Die Forscher sprachen sich gegen ein Comeback der Vermögensteuer aus. dpa

