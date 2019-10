Obstbaumaktion im Oktober

Der Obst-, Wein- und Gartenbauverein Hohensachsen führt wieder eine Obstbaumaktion in Zusammenarbeit mit der Baumschule Jäger in Ladenburg-Neuzeilsheim durch. Hohensachsener und Ritschweierer Bürger können Obstgehölze und -sträucher beziehen. Bezuschusst wird alles vom Obst-, Wein- und Gartenbauverein Hohensachsen. Bestellformulare gibt es bei der Verwaltungsstelle (Rathaus) Hohensachsen. Verbindliche Bestellungen sind bis spätestens 19. Oktober einzureichen beim Obst-, Wein- und Gartenbauverein Hohensachsen, Hohensachsener Straße 2, Ritschweier. Die voraussichtliche Ausgabe erfolgt am 9. November zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Parkplatz Langewiesenweg (Sportzentrum) – allerdings nur gegen Barzahlung. n w

