Auch in diesem Jahr nehmen wieder Kirchenchorsänger im Begegnungszentrum von Ritschweier an der inzwischen zwölften Odenwälder Feriensingwoche teil. Sie wird durchgeführt in Verbindung mit dem Landesverband evangelischer Kirchenchöre in Baden und geleitet von Kantor Martin Lehr aus Weinheim.

Einen Schwerpunkt der Woche bilden Kompositionen von Philipp Wolfrum (1854-1919), dem „Vater der badischen Kirchenmusik“. Er starb vor 100 Jahren und schuf für „seine“ Kirchenchöre klangvolle Werke in romantischem Stil. Von ihm wird unter anderem die Vertonung des Psalms 98 gesungen.

Den Abschluss der Woche bildet ein Gottesdienst mit Abendmahl am kommenden Sonntag, 4. August, um 9.40 Uhr in der evangelischen Kirche Lützelsachsen. Er wird von Pfarrer Jan Rohland gehalten und durch die rund 40 Singwochenteilnehmer musikalisch bereichert. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.08.2019