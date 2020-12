Odenwälderin auf dem Playboy-Thron

Bergstraße.Für Stella Stegmann ist es der Höhepunkt ihrer bisherigen Modelkarriere: Die 22-Jährige ist „Playmate des Jahres 2020“ in der Ausgabe des Lifestyle-Magazins „Playboy“, die im Juli erscheint.

Wie es dazu kam? Im vergangenen Jahr war Stegmann das Oktoberfest-Playmate. Leser und Fans durften dann am Jahresende für eines der Playmates aus den vergangenen zwölf Monaten voten. Erstmals ehrt Playboy die Siegerin mit zwei Covershootings in einem Heft – produziert an zwei unterschiedlichen Orten der Welt, inszeniert von zwei Fotografen.

Der in München ansässige Sacha Eyeland setzte Stella glamourös im prunkvollen Casino Baden-Baden ins perfekte Licht. Und die portugiesische Fotografin Ana Dias, verantwortlich für zahlreiche internationale Coverproduktionen, lud die „Playmate des Jahres“-Gewinnerin nach Mexiko zum Titelshooting ein. „Ich bin sehr glücklich, dass ich gewonnen habe“, sagt Stella Stegmann.

Die Konkurrenz bei der Playmate-Wahl sei hart gewesen, sagt Stella. Denn einige ihrer „Konkurrentinnen“ hätten viele Follower auf Instagram, die für sie abstimmten. Aber die 22-Jährige war ebenfalls nicht untätig, postete ebenfalls Beiträge und verschickte persönliche Fanpost. Nach dem letztjährigen Erfolg ist der jetzige sozusagen das I-Tüpfelchen auf ihrer noch jungen Karriere. Und er kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn die Odenwälderin aus dem kleinen Oberzent-Stadtteil Olfen hat in der bayrischen Hauptstadt ihr Duales Studium Bachelor of Business Administration, ähnlich BWL, abgeschlossen. Jetzt will sie sich erst einmal auf ihre Modelkarriere konzentrieren. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020