Odenwald-Tipianer zieht in Tierpark

Grasellenbach.Der Odenwald-Tipianer Marc Freukes (r.) ist erleichtert: Seine Jurte im Wald bei Hammelbach, Gemeinde Grasellenbach, darf dort vorerst stehenbleiben. Im letzten Moment verhinderte er den Abriss, indem er einem Kompromiss mit Karsten Krug, Beigeordneter des Landkreises Bergstraße und zuständiger Baudezernent, zustimmte. Die Abmachung sieht vor, dass Freukes bis Ende Oktober seine Jurte umzieht – auf ein Gelände am Erlenbacher Bergtierpark. Dort kann er wohnen und seine Wildniskurse anbieten. Seit sieben Jahren lebt der ehemalige Golflehrer im Wald; seit drei Jahren kämpft er um den Erhalt seiner Jurte, die er dort nicht hätte bauen dürfen. Nach einem erfolglosen Widerspruchsverfahren gegen die Abrissverfügung rückte am Donnerstag der Bagger an – das zeigte Wirkung. nk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020