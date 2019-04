Odenwald und Bergstraße buhlen gemeinsam um Besucher

„Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit deutlich mehr Chancen als Bedenken birgt und wir freuen uns auf neue Impulse.“ So bewertete jetzt Manuel Just einen neu abgeschlossenen Kooperationsvertrag des Tourismusservice Bergstraße mit dem Landkreis Bergstraße. Weinheims künftiger Oberbürgermeister Manuel Just ist der Sprecher der badischen Kommunen, die an der Bergstraße gemeinsam mit Städten und Gemeinden des hessischen Teils, die Ferienstraße Bergstraße bilden: Das sind Heidelberg, Dossenheim, Schriesheim, Hirschberg, Weinheim, Hemsbach und Laudenbach – auf der hessischen Seite die Kommunen zwischen der Landesgrenze und Darmstadt sowie aus dem hessischen Ried.

In dem Vertrag sichert der Landkreis auch eine finanziell verbesserte Ausstattung des Tourismus an der Bergstraße und im Odenwald zu. Das Dokument ist ein weiterer Schritt hin zur Gründung einer gemeinsamen Tourismus-Destination Bergstraße-Odenwald. Der Bergsträßer Kreistag hatte dazu bereits im Dezember 2018 einen entsprechenden Beschluss gefasst und die Verwaltung mit der Umsetzung der hierfür notwendigen Schritte beauftragt. Die Mitgliederversammlung des TSB stimmte im März zu. Mit dem Eintritt des Kreises Bergstraße in den TSOB wird die neue Destination Bergstraße-Odenwald gegründet. Dazu werden unter anderem die aktuelle Destination Bergstraße zur grenz- und länderübergreifenden Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) Bergstraße, die von Darmstadt bis Heidelberg inklusive der Kommunen des hessischen Rieds reichen wird.

„Ein großer Schritt“

„Dies ist ein großer Schritt, um den Tourismus in unserer Region voranzubringen und uns hier zukunfts- und wettbewerbsfähig aufzustellen“, betonte Landrat Christian Engelhardt bei der Vertragsunterzeichnung auf dem Heppenheimer Marktplatz. Dem stimmten auch Manuel Just und sein Bensheimer Kollege Rolf Richter zu; Richter vertritt die Kommunen der hessischen Bergstraße. Beide hatten im Vorfeld die Fusionsgespräche geführt. Die Ferienstraße zwischen Heidelberg und Darmstadt, die jährlich von rund 1,5 Millionen Menschen bereist wird, werde ihre Eigenständigkeit als Marke behalten, versicherten die Bürgermeister.

„Ich bin sehr froh, dass sich alle Beteiligten letztendlich dazu entschlossen haben, sich auf die Chancen, statt auf die Risiken einer stärkeren Zusammenarbeit zu fokussieren“, erklärte Landrat Engelhardt. So ziele die angestoßene Neuausrichtung auf eine stärkere Wahrnehmung und Marktposition der Touristik-Region, auf eine schlankere und effizientere Organisation sowie auf die Konzentration finanzieller und personeller Ressourcen ab. Engelhardt erwartet durch die verstärkte Tourismus-Förderung zudem positive Effekte für die hiesige Wirtschaft insgesamt sowie für die Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung.

Bestehende Strukturen würden hierdurch jedoch nicht in Frage gestellt, sagte der Verwaltungschef. Die Tourist-Informationen in den Städten und Gemeinden blieben bestehen und hätten weiter genügend Hoheiten und Spielraum, um eigene Maßnahmen zu entwickeln.

Der Kooperationsvertrag zwischen Kreis, TSB und WFB sieht – neben Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung im Bereich Tourismus – unter anderem eine finanzielle Unterstützung des TSB durch den Kreis Bergstraße vor. Zudem wird die Geschäftsstellenleitung des TSB räumlich in die Tourist-Information in Lorsch verlegt. Die Wirtschaftsförderung Bergstraße wird hierzu Räumlichkeiten und Mobiliar zur Verfügung stellen. „Mit dieser Kooperation und dem zukünftig gemeinsamen Auftritt in der Tourist-Information Lorsch können wir die Touristen noch besser ansprechen und in unsere Region locken“, unterstrich Matthias Zürker, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße.

Maria Zimmermann, die Vorsitzende des TSB e.V., betonte: „Der Tourismus Service Bergstraße sieht beispielsweise Vorteile im Bereich Wandern – hier können die vier zertifizierten Wandersteige der Region unter einem Dach vermarktet werden. Als Destination Bergstraße-Odenwald ist es unser Ziel, das Profil der beiden Marken Bergstraße und Odenwald mit ihren unterschiedlichen Zielgruppen und Profilthemen weiter zu schärfen.“

Just: „Gutes Beispiel“

Manuel Just freute sich, dass der Kreis Bergstraße mit seiner Tourismusförderung mit gutem Beispiel vorangeht und betonte, er würde es begrüßen, wenn die anderen beteiligten Landkreis Kreise – Rhein-Neckar-Kreis und Kreis Darmstadt-Dieburg – auf diesem Weg folgen würden. whm

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.04.2019