Odenwaldklub Auerbach ehrte seine Wanderer

Auerbach.Viele Auszeichnungen gab es beim Wanderer-Ehrungsfest des Auerbacher Odenwaldklubs, der seine Mitglieder kürzlich in das Bürgerhaus Kronepark in Auerbach eingeladen hatte. Eröffnet wurde der Nachmittag schwungvoll mit der Volkstanzgruppe des OWK, die eine Kaiserpolka darbot. Musikalisch umrahmt wurde das Ehrungsfest von Henriette Habermaier, die Klavierstücke vortrug, und von Manfred Helfrich, der alle Gäste zum Mitsingen animierte. Überhaupt war das Mitmachen ein wichtiger Aspekt, denn die Volkstanzgruppe forderte zum Mittanzen auf und so reihte sich auch Bürgermeister Rolf Richter als Ehrengast in den Tanzkreis ein, um die Tanzschritte zu lernen.

Neben den Ehrungen der fleißigsten Wanderer des vergangenen Jahres wurden auch langjährige Mitglieder von Vorstandsprecherin Anne Scharf (3.v.li.) und Vorstandsmitglied Ingrid Schneider (rechts) ausgezeichnet. Seit 25 Jahren hält Sabine Nix (links) dem OWK die Treue, seit 40 Jahren ist Anita Ludwig (2.v.li.) Mitglied. Bereits seit 60 Jahren gehört das Ehepaar Anneliese und Ludwig Koob dem OWK Auerbach an. tn/Bild: Neu

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.03.2019