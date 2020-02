Ökumenisch durch die fünfte Jahreszeit

Zum „Halleluja!“ gesellt sich in Mannheimer Kirchen am Sonntag, 23. Februar, ein „Monnem, ahoi!“. Ökumenisch gebetet und gereimt wird um 10 Uhr in der Johannes-Calvin-Kirche in Friedrichsfeld. In der Christuskirche (Oststadt) kleidet Pfarrer Stefan Scholpp seine Predigt in Verse. Um 11 Uhr mischt in St. Peter und Paul in Feudenheim die Fasnachtsvereinigung Narrebloos im Gottesdienst mit. Auch den Aschermittwoch gibt es ökumenisch. Um 18.30 Uhr beginnt die Petrus- und Christ König-Gemeinde in einem Taizé-Gottesdienst in der Petruskirche (Wallstadt) die Fastenzeit. schu/dv

