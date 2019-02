Ökumenische Bibelwoche

„Mit Paulus glauben“ lautet Titel der Ökumenischen Bibelwoche auf dem Lindenhof. Sie führt in die Welt des Neuen Testaments und in die Glaubenswirklichkeit des Apostels Paulus. Vier Termine laden zu einer Reise durch den Philipperbrief ein. Dabei wird eine äußerst persönliche und emotionale Seite des Verfassers sichtbar, der sich tief ins Herz blicken lässt. Die Bibelwoche beginnt am Montag, 18. Februar, um 19.30 Uhr mit einem Einführungsvortrag von Professor Gerd Theißen aus Heidelberg (Gemeindezentrum Johannis, Rheinaustraße 21). Am Dienstag, 19., und Donnerstag, 21. Februar, folgt jeweils um 19.30 Uhr ein Bibelabend im Gemeindesaal St. Josef (Bellenstraße 72). Ein ökumenischer Abschlussgottesdienst mit besonderer Musik rundet die Bibelwoche am Samstag, 23. Februar, um 18 Uhr in der Johanniskirche (unser Bild) ab. red (Bild: Merkel)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019